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Женщины начнут управлять поездами метро в Москве с 2021 года 

ТАСС 53 минуты назад
Женщины начнут управлять поездами метро в столице
Фото: РИА Новости
Московский метрополитен приступит к обучению женщин профессии машиниста в марте 2020 года, а с 2021 года впервые после войны женщины смогут управлять поездами столичной подземки, сообщил во вторник журналистам заммэра Москвы Максим Ликсутов.
"С 1 января 2021 года женщины будут работать машинистами в метро. Никаких тяжелых операций машинист не делает. Если женщины управляют самолетами, то и поездами метро смогут. Мы уже открыли предварительную запись. Очень большое количество желающих, мы в марте 2020 году сформируем первую группу и начнем их обучать", — сказал он.
Управлять поездами московского метро женщинами было разрешено в СССР во время Великой Отечественной войны, затем запрет был возобновлен.
Ранее Минтруд утвердил новый перечень производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями, где ограничивается применение труда женщин. В устаревшем перечне было порядка 400 запрещенных для женщин профессий, в обновленном — порядка 100. Документ разрешил принимать на работу женщин на таких профессиях, как машинист электропоезда, электрички, скоростных и высокоскоростных поездов, водитель фуры, а также боцман или матрос на судне. В число запрещенных для женщин отраслей по-прежнему входят химические производства, подземные и горные работы, металлообработка, бурение скважин, добыча нефти и газа и ряд других. Документ вступает в силу с 1 января 2021 года.
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Комментарии
Новости Москвы , Общество , Максим Ликсутов , Минтруд
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