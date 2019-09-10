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Экологи назвали причину превышения уровня загрязнения воздуха в Москве 

РИА Новости 2 часа назад
Названа причина грязного воздуха в столице
Фото: РИА Новости
Превышения уровня загрязнения воздуха, зафиксированные в Москве минувшей ночью и утром, обусловлены погодными условиями, способствующими плохому рассеиванию вредных веществ, сообщили РИА Новости в Мосэкомониторинге.
"По данным мониторинга, прошедшей ночью и утром в условиях накопления выбросов в атмосфере отмечался рост концентраций загрязняющих веществ, в отдельных районах зафиксированы кратковременные превышения, в том числе, превышения порога запаха по сероводороду. Однако критерий, рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения, не превышался", — рассказали в Мосэкомониторинге.
В организации также отметили, что превышения уровня загрязнений воздуха обусловлены погодными условиями.
"В Москве установилась теплая погода без осадков. Особенностью такой погоды является ухудшение условий для рассеивания и накопления загрязняющих веществ (в основном это ночные и утренние часы). В этот период за счет накопления выбросов происходит повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха на всей территории города, в связи с чем могут отмечаться различные запахи", — рассказали в Мосэкомониторинге.
При этом отмечается, что подобные ухудшения носят временный характер, к 11 часам ситуация стабилизировалась.
"По данным на 9 утра, превышений не отмечено. По состоянию на 11 часов ситуация стабильная. Метеоусловия в течение дня в целом будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе", — добавили в Мосэкомониторинге.
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Новости Москвы , Погода , Экология , ВОЗ , РИА Новости
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