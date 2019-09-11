На двух участках БКЛ построят двухпутные тоннели

Началось строительство первого двухпутного участка на западной части Большой кольцевой линии (БКЛ) между станциями «Карамышевская» и «Мнёвники». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«На Большой кольцевой линии двухпутные тоннели будут построены на двух участках. Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин дал старт первому десятиметровому щиту, который проложит 940-метровый тоннель от «Карамышевской», через «Мнёвники» и «Можайскую», до переходной камеры за станцией «Давыдково»», — отметил Марат Хуснуллин.

Глава Стройкомплекса подчеркнул, что второй двухпутный участок свяжет станции «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон» и «Кленовый бульвар».

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (единый оператор проектирования и строительства метро) Марс Газизуллин, отметил, что ранее щит-гигант «Лилия» был задействован на строительстве Некрасовской линии, где возвел двухпутный тоннель метро на участке между станциями «Косино» и «Окская».

«К настоящему времени на западном участке БКЛ готов перегон с однопутными тоннелями между станциями «Карамышевская» и «Улица Народного Ополчения». Сейчас ведется строительство обоих тоннелей между станциями «Хорошёвская» и «Улица Народного Ополчения», — сообщил Марс Газизуллин.

Напомним, проект Большой кольцевой линии является ключевым в программе развития столичной подземки. Протяженность нового кольца будет достигать почти 70 км, на нем расположится 31 станция. На сегодняшний день на всех участках Большого кольца ведутся работы по проектированию и строительству.