Парад московского студенчества пройдет на Воробьевых горах

Москве пройдет парад студенчества 14 сентября. Шествие начнется на Университетском проспекте и завершится на смотровой площадке Воробьевых гор, сообщает портал мэра и правительства Москвы

До этого мероприятие планировали провести в парке Победы, но из-за большого числа участников место перенесли.

В параде примут участие 30 тысяч студентов из 50 вузов столицы. Этот парад студентов может получиться самым массовым за всю историю.

Мероприятие начнется в 14:30. Торжественная часть продолжится шествием колонн первокурсников. После этого они пройдут посвящение и дадут клятву московского студента (с этой инициативой выступил Московский студсовет).

Парад завершится концертом "Зачетная Москва", он начнется в 17:00. Вход на него свободный.

Ранее парад студенчества регулярно проводился в столице с 2002 по 2016 год.