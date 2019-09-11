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Парад московского студенчества пройдет на Воробьевых горах 

Москва24 + ещё 3 2 часа назад
Парад московского студенчества пройдет на Воробьевых горах
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве пройдет парад студенчества 14 сентября. Шествие начнется на Университетском проспекте и завершится на смотровой площадке Воробьевых гор, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
До этого мероприятие планировали провести в парке Победы, но из-за большого числа участников место перенесли.
В параде примут участие 30 тысяч студентов из 50 вузов столицы. Этот парад студентов может получиться самым массовым за всю историю.
Мероприятие начнется в 14:30. Торжественная часть продолжится шествием колонн первокурсников. После этого они пройдут посвящение и дадут клятву московского студента (с этой инициативой выступил Московский студсовет).
Парад завершится концертом "Зачетная Москва", он начнется в 17:00. Вход на него свободный.
Ранее парад студенчества регулярно проводился в столице с 2002 по 2016 год.
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Новости Москвы , Правительство Москвы
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