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Собянин рассказал о ходе строительства участка Большой кольцевой линии 

Российская Газета + ещё 9 1 час назад
Собянин рассказал о ходе строительства участка БКЛ
Фото: Сергей Михеев/РГ
На западном участке Большой кольцевой линии метро строители приступили к проходке двухпутного перегонного тоннеля между будущими станциями "Карамышевская" и "Мневники". Старт работам дал мэр Москвы Сергей Собянин.
Прокладывать подземный путь к "Мневникам" будет 10-метровый тоннелепроходческий щит "Лилия". Ранее его уже задействовали при строительстве двух участков Некрасовской линии метро длиной 2,6 км и 1,1 км. Теперь же комплексу предстоит пройти еще почти километр. Расстояние, казалось бы, небольшое, но средняя скорость, с которой движется щит, — всего 10-15 метров в день. Преодолеть всю дистанцию рассчитывают в январе 2020-го. "Активно строим Большую кольцевую линию, западный участок. Фактически все тоннели находятся в работе, запускаем проходческий щит в последний тоннель. "Лилия" нырнет на глубину 30 метров и через несколько месяцев вынырнет на следующей станции", — сказал Сергей Собянин. Мэр отметил, что западный участок БКЛ примыкает к микрорайонам, где проживают около полумиллиона человек. Его строительство позволит значительно улучшить транспортную доступность в районах Хорошево-Мневники, Кунцево, Филевский парк и Фили-Давыдково.
На этом участке откроют четыре станции метро: "Улица Народного Ополчения" на проспекте Маршала Жукова (в будущем на ней организуют пересадку на Рублево-Архангельскую линию), "Карамышевская" и "Мневники" в северной и южной части Мневниковской поймы и "Можайская" между Молдавской улицей и путями Смоленского направления МЖД. Последняя в перспективе превратится в крупный пересадочный узел: пассажиры смогут пересесть на станцию "Кунцевская" Филевской и Арбатско-Покровской линий, а также на станцию "Кунцево" в составе первого центрального диаметра.
Запуск западной части нового кольца метро улучшит транспортную доступность для полумиллиона жителей
Строительство западного участка длиной 9 км ведется в два параллельных этапа. На первом тоннель прокладывают от "Хорошевской" до "Карамышевской". Этот участок длиной 5,5 км будет готов уже в следующем году. В течение 2020-го тоннель протянется еще на 3,5 км, дойдя до "Можайской" и минуя "Мневники".
Сама же "Карамышевская" относится к станциям мелкого заложения — она сооружается на глубине 25 метров. В будущем к ней создадут удобные подъезды для жителей района Филевский парк и посетителей спортивного парка в Крылатском, построив пешеходный и автомобильный мосты через Москву-реку. Рассматривают даже вариант со строительством канатной дороги, которая соединит станцию с Национальным космическим центром.
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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