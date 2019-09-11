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Погода в Московском регионе: воздух прогреется в среду до 26 градусов 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Москвичам рассказали о погоде 11 сентября
Фото: РИА Новости
Теплая погода без осадков ожидается 11 сентября в Москве и Подмосковье, температура воздуха местами достигнет 26 градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем в Москве ожидается 23-25 градусов тепла, в Подмосковье воздух прогреется до 26 градусов.
Ночью в столице от 11 до 13 градусов (в центре города 14-16 градусов), по области термометры покажут 8-13 градусов тепла.
Желтый уровень опасности будет действовать в регионе до 23:00 среды.
Теплый южный ветер не превысит 8 м/с. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба.
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Новости Москвы , Общество , Погода , Московская область
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