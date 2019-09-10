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Более 20 тыс.человек посетили Музей истории ВДНХ с момента его открытия 

Агентство «Москва» + ещё 6 5 часов назад
Музей истории ВДНХ посетили более 20 тыс. человек
Фото: РИА Новости
Музей истории ВДНХ с 1 августа 2019 г. принял свыше 20 тыс. гостей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Свыше 20 тыс. человек посетили Музей ВДНХ, открытый 1 августа к юбилею главной выставки страны», — приводятся в материале слова заместителя мера Москвы Натальи Сергуниной.
Музей, посвященный истории ВДНХ, находится в правом крыле арки главного входа. Здесь представлены репродукции из архивов Всесоюзной сельскохозяйственной выставки и частных коллекций, архивные документы и фотографии, а также архитектурные артефакты, найденные во время реставрации исторических павильонов.
«Открытие музея — часть комплексной программы возрождения ВДНХ. Правительство Москвы последовательно ее реализует с 2014 г., и результаты сегодня очевидны. К своему 80-летию весь ансамбль преобразился. 7 и 8 сентября обновленная территория выставки стала одной из главных площадок празднования Дня города, а макеты знаменитых павильонов украсили ул. Тверская», — сказала Н. Сергунина.
Отмечается, что концепция музея была сформирована с учетом мнения более 146 тыс. москвичей, высказавших свои предложения в проекте «Активный гражданин».
Музей истории ВДНХ до 8 сентября включительно можно было посетить бесплатно. С 9 сентября стоимость стандартного входного билета составляет 100 руб., льготного — 50 руб. Музей работает ежедневно, кроме понедельника.
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Новости Москвы , Наталья Сергунина , Правительство Москвы
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