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Итоговая явка на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва составила 21,8% 

ТАСС 32 минуты назад
Названа итоговая явка на выборы в Московской области
Фото: РИА Новости
Явка на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва составила после обработки 100% протоколов 21,77%. Об этом сообщил журналистам в понедельник глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
"Все протоколы подписаны и введены в систему. Явка составила 21,77%. Она выше, чем на прошлых выборах, на половину процента", — сказал Горбунов.
Также он отметил, что самовыдвиженцы получили 26 из 45 мандатов на выборах в Мосгордуму.
"Всего мандатов 45, первые места в избирательных округах распределились следующим образом: 13 — кандидатам от КПРФ, 3 — представителям партии "Яблоко", 3 — кандидатам от партии "Справедливая Россия". Остальные — самовыдвиженцам", — сказал Горбунов.
По словам Горбунова, выборы в столичный парламент седьмого созыва прошли без жалоб и нарушений.
"По общему ходу выборов и голосования нарушений никаких не было. Было два сигнала, которые рассматривали, выезжали на место, но факты не подтвердились, все нормально. Жалоб ни от наблюдателей, ни от членов комиссий не поступало", — сказал Горбунов.
Выборы в Мосгордуму состоялись в единый день голосования в 45 одномандатных округах, в трех из них была представлена экспериментальная возможность электронного голосования. Ранее было зарегистрировано 225 кандидатов, из них 58 — самовыдвиженцы. Были представлены кандидаты от следующих партий: КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста. Всего к выборам депутатов в Мосгордуму было организовано более 3,6 тыс. избирательных участков.
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