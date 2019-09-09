Под Москвой начали лечить цветами

Жители города Ступино организовали цветочную терапию в подмосковных больницах: Инна и Андрей приходят в медучреждения, дарят розы и поздравляют с пациентов с выздоровлением. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

Девушка рассказала, что около года назад сама лежала в больнице. Однажды мама Инны принесла ей в палату большой букет.

«Мне почему-то захотелось раздать эти цветы пациентам, чтобы поднять им настроение. Одна пожилая женщина даже подумала, что к ней пришла дочка или внучка и принесла цветок», — добавила она.

Муж и сестра Инны поддержали ее идею. В апреле они провели первую акцию в Ступинской центральной районной клинической больнице, купив 50 роз в цветочном магазине. «В палаты мы обычно заходим с такой фразой:

"Мы пришли поздравить вас с выздоровлением!". Такая фраза дает положительный заряд людям и программирует их на скорейшую поправку», — отметила Инна.

Девушка признается, что сначала не думала заниматься терапией регулярно, но неожиданно получила большой отклик. В начале сентября молодым людям помог местный предприниматель: он бесплатно отдал им нераспроданные после Дня знаний цветы.

Руководство Ступинской больницы поощряет инициативу местный жителей. Там отметили, что своими поступками волонтеры меняют жизнь пациентов к лучшему.