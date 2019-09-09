В столице продлили «желтый» уровень погодной опасности

Желтый уровень погодной опасности продлили до 11 сентября

В столичном регионе до среды, 11 сентября, объявлен желтый уровень погодной опасности из-за возможности возникновения пожаров, сообщает Гидрометцентр России

"Пожарная опасность. Период предупреждения до 13:00 11 сентября, местами четвертый класс", — приводит сообщение Агентство "Москва".

По прогнозам синоптиков, во вторник днем температура в Москве будет варьироваться от 22 до 24 градусов тепла. Ожидается небольшая облачность, без осадков, ветер будет восточный и юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что Центральная Россия находится в области антициклона, так что во всем регионе преимущественно солнечно. Но к концу недели характер погоды изменится. В пятницу возможны дожди. Температура воздуха — от 23 до 25 градусов.

Лето в Москве продолжается, а в сочинской Красной поляне уже готовятся к новому горнолыжному сезону. Накануне там выпал первый снег. Видео снегопада появились в Сети. На кадрах — запорошенные корпуса рядом с канатной дорогой на курорте "Горки Город".