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Желтый уровень погодной опасности продлили до 11 сентября 

Москва24 + ещё 9 22 часа назад
В столице продлили «желтый» уровень погодной опасности
Фото: РИА Новости
В столичном регионе до среды, 11 сентября, объявлен желтый уровень погодной опасности из-за возможности возникновения пожаров, сообщает Гидрометцентр России.
"Пожарная опасность. Период предупреждения до 13:00 11 сентября, местами четвертый класс", — приводит сообщение Агентство "Москва".
По прогнозам синоптиков, во вторник днем температура в Москве будет варьироваться от 22 до 24 градусов тепла. Ожидается небольшая облачность, без осадков, ветер будет восточный и юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду.
Ранее сообщалось, что Центральная Россия находится в области антициклона, так что во всем регионе преимущественно солнечно. Но к концу недели характер погоды изменится. В пятницу возможны дожди. Температура воздуха — от 23 до 25 градусов.
Лето в Москве продолжается, а в сочинской Красной поляне уже готовятся к новому горнолыжному сезону. Накануне там выпал первый снег. Видео снегопада появились в Сети. На кадрах — запорошенные корпуса рядом с канатной дорогой на курорте "Горки Город".
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Новости Москвы , Погода , АГН "Москва"
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