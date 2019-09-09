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Собянин назвал выборы в Мосгордуму «самыми эмоциональными за всю историю» 

Lenta.ru + ещё 21 7 часов назад
Собянин назвал выборы в Мосгордуму «самыми эмоциональными за всю историю»
Фото: Lenta.ru
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал на своем сайте выборы в Мосгордуму, которые прошли в единый день голосования 8 сентября.
«Пожалуй, самые эмоциональные и реально конкурентные [выборы] за всю последнюю историю.
Страсти были нешуточные», — сказал Собянин.
Глава города отметил, что в каждом округе борьбу вели в среднем по пять кандидатов. Собянин подчеркнул, что городская дума стала более разноплановой, и выразил надежду, что это пойдет на пользу парламенту.
В воскресенье, 8 сентября, в России прошел единый день голосования. Выборы разного уровня прошли в 85 регионах России. В 16 субъектах состоялись прямые выборы губернаторов, в 22 региональных центрах — выборы в городские думы и еще в трех — глав муниципальных образований.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Мосгордума
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