Раскрыта явка на первые электронные выборы в МГД

Раскрыта явка на первые электронные выборы в Мосгордуму

Явка на электронных выборах в Мосгордуму составила 92,3 процента (10 396) зарегистрированных пользователей. Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы

В электронном голосовании приняли участие жители трех округов: № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное). Явка в округах составила 92,8 процента, 92,2 процента и 92 процента соответственно.

Голосование происходило на портале mos.ru, пользователи могли отдать свой голос с компьютера или смартфона. Учетную запись предварительно необходимо было подтвердить в одном из центров «Мои документы».