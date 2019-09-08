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Раскрыта явка на первые электронные выборы в Мосгордуму 

Lenta.ru 1 час назад
Раскрыта явка на первые электронные выборы в МГД
Фото: РИА Новости
Явка на электронных выборах в Мосгордуму составила 92,3 процента (10 396) зарегистрированных пользователей. Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.
В электронном голосовании приняли участие жители трех округов: № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное). Явка в округах составила 92,8 процента, 92,2 процента и 92 процента соответственно.
Голосование происходило на портале mos.ru, пользователи могли отдать свой голос с компьютера или смартфона. Учетную запись предварительно необходимо было подтвердить в одном из центров «Мои документы».
Ранее глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов объяснил низкую явку (17,2 процента) москвичей на выборы в Мосгордуму. Он отметил, что активное участие в выборах принимают в тех регионах, где «что-то очень плохо».
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Новости Москвы , Политика , Валентин Горбунов , Мосгордума , Mos.ru
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