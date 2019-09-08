Москвички необычно отдохнули и попали на видео 

Две девушки поплавали на Патриарших прудах на надувной лодке. Видео опубликовано во «ВКонтакте».
На кадрах запечатлено, как они погружаются в лодку, берут с собой стаканы, отталкиваются от берега ближе к середине водоема и расслабленно лежат.
«Не знаю, я почему-то ждал когда они перевернутся», — поделился ожиданиями Никита Журавлев.
«Молодцы девки. Знают толк», — оценил Игорь Гайдук.
«Мужики в восторге. Похоже, что девчонки сумели хайп словить», — отметила Наталия Куракина.
Патриаршие пруды являются местом для небольших пикников и любителей позагорать. Купаться там, как и во всех других водоемах Центрального административного округа Москвы, запрещено.