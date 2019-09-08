Стартовали работы по заполнению Черкизовского пруда 

Власти Москвы досрочно начали заполнять Черкизовский пруд, рассказал журналистам заместитель Мэра Москвы Петр Бирюков.
«В рамках благоустройства специалистами Комплекса городского хозяйства Москвы досрочно начаты работы по заполнению Черкизовского пруда», — рассказал Бирюков.
Пруд находится на территории исторического района Черкизово, между набережной Шитова и Черкизовским парком.
«В свою очередь работы по комплексному благоустройству набережной Шитова будут окончены до 15 октября» — добавил Бирюков.