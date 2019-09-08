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В Москве спасли енота 

Мослента + ещё 5 4 часа назад
В Москве спасли енота
Фото: Мослента
Отряд «СпасРезерв» вызволил на востоке Москвы енота, который сидел между кондиционером и окном в здании на Амурской улице. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на столичный департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
По информации спасателей, сначала енот выбежал на проезжую часть, где его заметила компания молодых людей. Они позвонили спасателям, однако животное успело спрятаться за кондиционером ближайшего дома. Енот то прятался за внешним блоком кондиционера, то выглядывал вновь.
Чтобы поймать животное, спасатели несколько раз набрасывали на него петлю, но енот снимал ее. Внимание зверя отвлекли резиновой палкой сотрудников полиции и поймали его.
«В итоге совместными усилиями спасателей и сотрудников полиции недовольного зверька вытащили и посадили в переноску», — говорится в сообщении. Животное передали представителям департамента природопользования и охраны окружающей среды.
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