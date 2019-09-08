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В Москве открылись избирательные участки 

Российская Газета + ещё 3 59 минут назад
В столице открылись избирательные участки
Фото: РИА Новости
В столице стартовали выборы депутатов Мосгордумы — в 8:00 свои двери открыли более 3,6 тысячи избирательных участков.
Семь участков в Москве, к которым прикреплены служащие Росгвардии, начали свою работу на два часа раньше остальных. В шесть утра открылись участки N400, 505, 853, 1001, 2114, 2720, 2964. Другие заработали, как и проложено, в 8:00. Более половины участков оборудованы КОИБами.
Проголосовать москвичи могут до 20:00. Впервые жители нескольких районов города отдадут свой голос через интернет. В эксперименте участвуют три округа: №1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), №10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и №30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).
В выборах участвуют 225 кандидатов. Список можно найти на сайте Мосгоризбиркома, а также на стендах в помещениях УИК. Узнать, где расположен ваш участок, можно по телефону Единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77.
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Новости Москвы , Политика , День России , Росгвардия , Мосгордума
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