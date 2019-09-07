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Московский метрополитен завершил аукцион по продаже старых указателей 

Москва меняется 5 часов назад
Метрополитен продал старые указатели
Фото: Москва меняется
В столичном метрополитене подвели итоги первого аукциона указателей, состоявшегося 30 августа. Все 33 лота были оценены участниками аукциона в 724 тысячи рублей. Покупки будут оплачены при получении указателей в инфоцентре. Указатели, выставленные на аукцион, прослужили московскому метро более 20 лет.
Как сообщили в пресс-службе метро, самым дорогим стал указатель «Нет прохода», которые висел на станции «Охотный ряд» Сокольнической (красной) линии, его удалось продать за 51,5 тысячи рублей. На втором месте «Выход в город» (40 тысяч рублей) также со станции «Охотный ряд», на третьем «Выход в город» со станции «Кунцевская» (33,5 тысячи рублей).
Дешевле всего достался своему обладателю указатель «Медпункт» со станции «Охотный ряд» — он стоил всего 9 тысяч рублей при стартовой стоимости 8,5 тысячи рублей.
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