Метрополитен продал старые указатели

Московский метрополитен завершил аукцион по продаже старых указателей

В столичном метрополитене подвели итоги первого аукциона указателей, состоявшегося 30 августа. Все 33 лота были оценены участниками аукциона в 724 тысячи рублей. Покупки будут оплачены при получении указателей в инфоцентре. Указатели, выставленные на аукцион, прослужили московскому метро более 20 лет.

Как сообщили в пресс-службе метро, самым дорогим стал указатель «Нет прохода», которые висел на станции «Охотный ряд» Сокольнической (красной) линии, его удалось продать за 51,5 тысячи рублей. На втором месте «Выход в город» (40 тысяч рублей) также со станции «Охотный ряд», на третьем «Выход в город» со станции «Кунцевская» (33,5 тысячи рублей).

Дешевле всего достался своему обладателю указатель «Медпункт» со станции «Охотный ряд» — он стоил всего 9 тысяч рублей при стартовой стоимости 8,5 тысячи рублей.

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