Собянин открыл новый парк на территории МГСУ

Сергей Собянин открыл новый парк на территории, которая прилегает к кампусу Московского государственного строительного университета (МГСУ).

"С вашим ректором встречались, с вами встречались. Была просьба сделать бассейн — бассейн сделали. Хочу поблагодарить вашего ректора за то, что силами было сделано, мы профинансировали как город, а они быстро и достаточно на хорошем уровне сделали. Так что, я надеюсь, вам понравится. Поздравляю с наступающим Днем города вас", — сказал мэр города, обращаясь к студентам вуза.

И. о. ректора МГСУ Андрей Волков добавил, что к 100-летнему юбилею университета на территории МГСУ появится Ледовый дворец.

"Это решение уже принято мэром. Мы сейчас входим в экспертизу. Эта стройка начнется, в 2021 году университет празднует свой 100-летний юбилей, лед точно будет. Я думаю, что по благоустройству Москва нас поддержит. Мы, строительные университеты, стараемся модернизацией нашего пространства соответствовать лучшим стандартам качества", — отметил он.

Студенты вуза также выразили слова благодарности за построенный на территории парк.

"Для меня самый большой плюс, что убрали парковочные места. Сейчас все парковки перенесли за основное здание университета, поэтому тут сейчас тихо. Еще плюс — много посадили деревьев, так что — особенно когда золотая осень — здесь очень красиво и очень уютно стало", — рассказала студентка Анастасия Филимонова.

Расположен парк на Ярославском шоссе, 26, и предназначен не только для студентов и преподавателей университета, но и для всех горожан. Работы по созданию парка выполнены в рекордно короткие сроки — с мая по август 2019 года, причем проект разработан собственными силами университета.

В парке замостили гранитом центральную площадь, пешеходные аллеи и дорожки. На центральной площади появился фонтан с системой автоматического управления и ночной подсветкой. Также на благоустроенной площадке теперь есть скейт-амфитеатр, спортивная площадка, уличные тренажеры и велодорожка длиной в километр.

Дети смогут поиграть на оригинальной детской площадке "мини-город". Сцена с 8-метровым логотипом МГСУ предназначена для проведения концертов и массовых мероприятий.

Для удобства местных жителей в парке появился новый южный вход. Для сотрудников обустроили две открытые автостоянки на 123 и 52 парковочных места, оборудованные системой автоматического доступа, а также зарядными станциями для электрических автомобилей и самокатов.

В парке установлены 256 новых опор освещения с энергоэффективными светильниками, 166 эргономичных лавок, 92 урны, 60 видеокамер и 45 точек для радиотрансляции. Оборудована система беспроводного доступа к Wi-Fi. В рамках озеленения уложено 40 тысяч квадратных метров газонов, дополнительно высажено 250 деревьев и 6 тысяч кустарников.

Проект также предусматривал капитальный ремонт фасадов и кровли учебных зданий МГСУ. Уже очищены и облицованы мрамором фасады учебных зданий, отремонтирована кровля и ограды, заменены светопрозрачные конструкции. Также в порядок привели входные группы учебного корпуса, актовый зал и здание ректората.

Завершаются работы по внешней отделке гранитом и мрамором корпуса поточных аудиторий "Ромашка" и учебно-лабораторного корпуса, монтажу элементов медиафасада на учебном корпусе и здании ректората, а также монтажу панорамного остекления и входных групп учебного корпуса с обратной стороны основного здания.

Ранее Сергей Собянин открыл новую пешеходную зону, которая расположена рядом с Политехническим музеем, и рассказал о благоустройстве территории вокруг. По его словам, закончился первый этап реконструкции Политехнического музея.

Площадь "Музейного парка" составляет 1,3 гектара. Новая прогулочная зона вокруг Политехнического музея свяжет несколько пешеходных маршрутов: Никольскую и Мясницкую улицы, Рождественку, Маросейку и Покровку с Ильинским сквером, Старой и Славянской площадями, парком "Зарядье".

Архитектурную концепцию "Музейного парка" разработала японская компания Ishigami. Ее ключевым элементом стал амфитеатр перед главным входом в музей со стороны Лубянской площади. Он расположен на месте бывшего Политехнического проезда.

В рамках работ по созданию "Музейного парка" специалисты также реконструировали Лубянский проезд и сузили проезжую часть на Новой площади. Это позволило обустроить двухуровневые пешеходные зоны вдоль фасада музея. По верхнему уровню можно пройти к входам в Политехнический музей со стороны Новой площади, площади Ильинские ворота и Лубянской площади.

Комплексную реставрацию и реконструкцию Политехнического музея планируют завершить в 2020 году. Проект финансируют за счет средств федерального бюджета.