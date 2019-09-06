Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Число пересадок на салатовой ветке метро вырастет до 10 

Москва24 + ещё 4 1 час назад
Число пересадок на салатовой ветке метро вырастет до 10
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Число пересадочных станций на салатовой ветке столичной подземки увеличится до десяти в ближайшие годы, говорится на портале мэра и правительства.
"Со станций "Марьина Роща" и "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии метро можно будет сделать пересадку на станции "Шереметьевская" и "Печатники" БКЛ. Также там появится пересадка со станции "Достоевская" на станцию "Суворовская" Кольцевой линии", — рассказал руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев.
Также отмечается, что после открытия северного вестибюля пересадка со станции Окружная Савеловского направления МЖД на одноименную станцию МЦК будет организована по принципу "сухие ноги".
Ранее сообщалось, что после продления Люблинско-Дмитровской линии станция "Петровско-Разумовская", которая раньше была конечной на этой ветке, разгрузилась более чем вдвое: тогда ей пользовались более 74 тысяч пассажиров по будням, а сейчас — 36 тысяч. Запуск северного радиуса сделал метро ближе к жителям шести районов — Марьиной Рощи, Бутырского, Тимирязевского, Бескудниковского, Западного и Восточного Дегунина.
Линию продлят до района Северный. Новый участок метро протяженностью 3,1 километра пройдет вдоль Дмитровского шоссе от "Лианозово" в районе одноименной железнодорожной платформы до конечной станции "Поселок Северный" ("Физтех").
С 2011 года в Москве было построено 155 километров линий метро, а также 81 новая станция, три дополнительных вестибюля метро и МЦК, десять электродепо.
На Калининской линии ввели в эксплуатацию участок от "Новогиреева" до "Новокосина" (одна станция), на Солнцевской линии — участки от "Делового центра" до "Раменок" (пять станций) и от "Раменок" до "Рассказовки" (семь станций).
На Сокольнической линии открыто движение по участку от "Юго-Западной" до "Саларьево" (три станции), а также от "Саларьева" до "Коммунарки" (четыре станции). На Некрасовской линии ввели участок "Косино" — "Некрасовка" (четыре станции).
Москва24: последние новости
Собянин открыл интерактивный павильон "Нефть" на ВДНХ Собянин открыл интерактивный павильон "Нефть" на ВДНХ Как изменится схема движения из-за празднования Дня города Как изменится схема движения из-за празднования Дня города Собянин открыл пересадку с платформы Северянин на станцию МЦК Ростокино Собянин открыл пересадку с платформы Северянин на станцию МЦК Ростокино
Комментарии
Новости Москвы , Андрей Бочкарев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский помиловал россиян из списка на обмен
Зеленский помиловал россиян из списка на обмен14
США отказали России в покупке ракет
США отказали России в покупке ракет148
Ткнул 15 раз. Памфилова раскрыла детали нападения
Ткнул 15 раз. Памфилова раскрыла детали нападения156
Наемники из РФ приготовились к решающей битве в Сирии
Наемники из РФ приготовились к решающей битве в Сирии127
Роскосмос переименовал «Федерацию»
Роскосмос переименовал «Федерацию»2
Видео
Путин согласился поехать мыть золото на Колыму
00:42
Путин согласился поехать мыть золото на Колыму
Политика
Невероятные факты о Солнечной системе
10:19
Невероятные факты о Солнечной системе
Наука
На Памфилову напал неизвестный
01:27
На Памфилову напал неизвестный
Происшествия
США готовят запрещенные ДРСМД ракеты
00:37
США готовят запрещенные ДРСМД ракеты
Оружие Армия
«Охота на россиян»: чем не угодил США сотрудник «Ростеха»
03:09
«Охота на россиян»: чем не угодил США сотрудник «Ростеха»
Политика В мире
Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября
03:30
Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября
Политика
Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане
01:31
Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане
Общество Другое
Путин сделал намек Абэ словами Аль Капоне
11:15
Путин сделал намек Абэ словами Аль Капоне
Политика
Евросоюз опять оттолкнул Украину
02:00
Евросоюз опять оттолкнул Украину
В мире Статьи
Вдова Караченцова не нашла денег на памятник мужу
20:14
Вдова Караченцова не нашла денег на памятник мужу
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение