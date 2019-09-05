Беспечные ездоки: москвичей в День города ждут рок, мотоциклы и цветы

872-й день рождения Москвы столица готовится отмечать с традиционным размахом. В центре города в первые выходные сентября пройдут мероприятия, которые удовлетворят практически любой вкус — среди них конкурс цветников с возможностью выиграть iPad и грандиозный рок-концерт на проспекте Сахарова.

«Цветочный джем» подходит к концу

Московский фестиваль городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем» постепенно подходит к торжественному завершению, совпадающему с празднованием Дня города.

8 сентября, в воскресенье, по всей Москве пройдет конкурс любительских цветников — в рамках фестиваля, начавшегося еще 22 августа.

Сейчас площадки фестиваля работают ежедневно — по будням с 11 утра и до девяти вечера, а по выходным — с с десяти до десяти.

Москвичей по-прежнему ждут мастер-классы, различные спортивные мероприятия, торговые ряды с целым изобилием напитков и угощений, городские кулинарные баттлы, а также выставка ландшафтного дизайна.

На площади Революции уже вторую неделю подряд раскинулся дизайнерский маркет — там гуляющие смогут найти вещи от российских дизайнеров. Там же дети могут научиться живописи, дизайну, гончарному делу и многому другому — на специальных классах.

В округах Москвы пройдет сценическая программа: жителей ждет джаз, кукольные спектакли, представления театральных трупп, выступления команд КВН и Цветочный бал.

Торжественный финал фестиваля, совпадающий с Днем Москвы, позволит столичным жителям проводить лето, создав свой собственный небольшой цветник — причем организаторы мероприятия предоставят не только площадку и инструменты, но и сами растения.

Профессиональные садовники помогут горожанам создать запоминающийся и живой элемент ландшафтного дизайна, и никаких специальных навыков для участия в конкурсе не требуется.

Конкурс цветников — это не только интересный вариант для отдыха всей семьей в выходной день, но и возможность выиграть призы.

Организаторы сообщают, что победителей и участников конкурса (а он пройдет почти на 1500 площадках по всей столице) ждут памятные подарки.

Победители конкурса получат iPad — всего в призовом фонде порядка 3 тыс. планшетов. Кто победит — решают зрители в день проведения конкурса. За себя любимого при этом проголосовать, по правилам, нельзя.

Участие в конкурсе цветников абсолютно бесплатно — но нужно успеть зарегистрироваться на официальном сайте до 7 сентября. На площадку садовнику-любителю стоит взять паспорт. Чтобы горожанам было проще найти подходящую для себя площадку, организаторы фестиваля подготовили интерактивную карту.

Шум на Сахарова: «НАШИ в городе»

День Москвы в этом году будет не только ярким, но и звучным — «НАШЕ Радио» подготовило масштабный и мощный рок-концерт продолжительностью около 20 часов — с утра субботы, 7 сентября, и до вечера воскресенья, 8 сентября.

На проспекте Сахарова в очередной раз расположатся сцена и площадки музыкального марафона. На фестивале выступят участники известного фестиваля «Нашествие», среди которых группы «Несчастный случай», Naive, СЛОТ, Ария, а также Найк Борзов Гарик Сукачёв , Нейромонах Феофан и многие другие. Выступления артистов разделили на два дня, поэтому стоит ознакомиться с расписанием.

Помимо по-настоящему обширного музыкального лайн-апа организаторы фестиваля «НАШИ в городе» подготовили для отдыхающих москвичей зону Workout. Там гостей феста будут ждать тренировки, зарядка и лекции от профессиональных российских трюкачей и спортсменов. Кроме того, москвичи смогут получить ценные призы за спортивные успехи.

Не обойдется и без спортивных знаменитостей: гостей фестиваля на спортплощадке будет ждать лекция от рекордсмена Книги рекордов Гиннеса по подтягиваниям — Виктора Филиппова

Под гром музыки москвичей будут развлекать экстремалы, выполняющие различные трюки на мотоциклах на головокружительной высоте. Фристайл-мотокросс в центре столицы вряд ли оставит кого-то равнодушным.

В нескольких шагах от ревущих моторов, в зоне «Кастом Конвенция» посетители фестиваля смогут рассмотреть вблизи несколько десятков уникальных винтажных автомобилей и мотоциклов.

Приходить на Сахарова спокойно можно и с детьми — юных москвичей ждут творческие мастер-классы по живописи, аппликации и созданию интересных фигур из бумаги. Кроме того, ребенок сможет провести целые часы в целом городе батутов «КутиКатай». Детей ждут также герои мультиков, карусель и надувные горки, а главное — много музыки.