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Московское метро и МЦК будут открыты для пассажиров всю ночь на 8 сентября 

ТАСС + ещё 6 1 час назад
Московское метро будет открыто всю ночь на 8 сентября
Фото: ТАСС
Метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) будут работать круглосуточно в День города, станции будут открыты всю ночь с 7 на 8 сентября. Наземный городской транспорт в субботу будет работать по расписанию выходного дня, сообщила пресс-служба столичной мэрии.
"С 05:30 7 сентября до 01:00 9 сентября 2019 года метро и МЦК будут работать круглосуточно — без перерыва. В ночь с 7 на 8 сентября поезда будут ходить с интервалами движения от трех до 10 минут", — говорится в материалах пресс-службы.
В Twitter столичной подземки уточняется, что вход и выход на станциях метро рядом с местами празднования Дня города может быть ограничен.
"В День города по просьбе полиции на станциях московского метро, прилегающих к местам празднования, возможны ситуативные ограничения входа/выхода", — говорится в сообщении.
В частности, речь идет о станциях "Тверская", "Пушкинская", "Чеховская", "Охотный ряд", "Театральная" и "Площадь революции".
Наземный транспорт будет работать 7 сентября по расписанию выходного дня, планируется, что в этот день будет изменено движение 29 маршрутов, а 8 сентября — по графику буднего дня (будет изменено движение 14 маршрутов), также ночью пассажиры смогут воспользоваться 13 ночными автобусными маршрутами. Подробное описание работы маршрутов опубликовано на сайте ГУП "Мосгортранс".
Движение поездов пригородного сообщения будет осуществляться по расписанию выходного дня — без дневного перерыва, в тактовом графике с добавлением поездов и остановок. Парковка в зоне платного парковочного пространства в Москве в период 7 и 8 сентября будет работать в обычном режиме: платно в субботу и бесплатно в воскресенье.
Празднования в честь 872-летия Москвы состоятся 7 и 8 сентября. По этому случаю подготовлена масштабная культурная программа, которая будет проходить в самых знаковых местах столицы: у храма Христа Спасителя и в парке "Зарядье", в парке искусств "Музеон" и на Цветном бульваре, а также на Поклонной горе и Старом Арбате. На площадках будут проводиться образовательные лекции и мастер-классы, модные показы, театральные представления для детей и взрослых и многое другое.
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Новости Москвы , Иисус Христос , Правительство Москвы
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