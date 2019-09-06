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С. Собянин открыл интерактивный павильон «Нефть» на ВДНХ 

Агентство «Москва» + ещё 12 1 час назад
Мэр открыл интерактивный павильон «Нефть» на ВДНХ
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин и президент ПАО «Лукойл» Вагит Алекперов открыли интерактивный павильон «Нефть» на ВДНХ, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«ВДНХ продолжает большую реконструкцию. Нефтяной павильон заработал с 1964 г. В начале 1990 гг. он превратился в складские и торговые помещения.
Это здание, с виду напоминавшее руинированный сарай, сегодня снова возродилось как дворец — дворец нефти. Он может быть не такой большой, но очень насыщенный и очень интересный», — заявил С. Собянин.
Мэр подчеркнул, что в настоящее время ВДНХ переживает новую эпоху — эпоху возрождения. «Рядом воссоздан один из лучших павильонов — „Космос“, воссозданы павильоны бывших союзных республик, созданы 11 музеев», — уточнил он.
С. Собянин поблагодарил компанию «Лукойл» за работу, проведенную для восстановления здания.
В свою очередь В. Алекперов отметил, что гордится поручением мэра Москвы воссоздать исторический образ павильона.
«Нефтяная отрасль сегодня является основополагающей в нашей стране, миллионы людей работают в ней. Конечно, обретя свой дом здесь, на ВДНХ, мы получили не только музей, но и центр подготовки наших специалистов — не только компании «Лукойл», но и всей отрасли. Мы можем демонстрировать высочайшие технологии, которая использует нефтяная промышленность жителям Москвы и гостям столицы», — подчеркнул В. Алекперов.
Павильон №25 с 1954 г. носил название «Сахарная свекла» и демонстрировал передовой опыт советского свекловодства. В 1964 г. в связи с изменением экспозиции павильон переименовали в «Нефтяную промышленность», его содержание стало отражать темы добычи, транспортировки и переработки нефти.
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Новости Москвы , Вагит Алекперов , Сергей Собянин , Лукойл , АГН "Москва"
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