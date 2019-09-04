Синоптики предупредили москвичей о затяжном дожде

Синоптики предупредили москвичей о сильном затяжном дожде

Порядка 10% от месячной нормы осадков выпадет в ближайшие сутки в Москве , дождь начнется в среду после 18.00 и усилится к полуночи, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк

"Сейчас дождь вплотную подошел к западу области. В Москве он начнется вечером, после рабочего дня, то есть после 18.00. Дожди будут разной интенсивности и усилятся ближе к полуночи", — сообщила Волосюк.

Метеоролог отметила, что дождь продлится вплоть до вечера четверга. По ее словам, почти за сутки в Москве выпадет порядка 5-8 миллиметров осадков, что составляет около 10% от месячной нормы.

Волосюк добавила, что из-за сильной облачности, которая будет наблюдаться в четверг днем, дневной прогрев воздуха сократится, температура составит примерно 18-20 градусов тепла.