В центре столицы перекроют ряд улиц

В центре Москвы с пятницы перекроют ряд улиц

Ряд улиц в центре Москвы перекроют с 6 по 9 сентября для проведения фестиваля «Наши в городе», который пройдет 7 и 8 сентября на проспекте Академика Сахарова. Об этом сообщает пресс-служба ЦОДД.

Так, с 6 сентября с 21:00 до 23:00 проезд будет ограничен на улице Маши Порываевой от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской улицы и на проспекте Академика Сахарова от Садовой-Спасской до улицы Маши Порываевой. Отмечается, что будет ограничено движение по крайней правой полосе в каждом направлении.

Кроме того, для проезда транспорта с 23:00 6 сентября до 06:00 9 сентября будет недоступен участок улицы Маши Порываевой от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской улицы, а также на проспекте Академика Сахарова от Садовой-Спасской до улицы Маши Порываевой.

Помимо этого, с 23:00 6 сентября до 06:00 9 сентября будет перекрыто движение на местных проездах от проспекта Академика Сахарова до Орликова переулка и от улицы Маши Порываевой до Орликова переулка.

Для движения транспорта также будут перекрыты улица Архитектора Рочегова и Докучаев переулок от пересечения с проспектом Академика Сахарова до пересечения с улицей Большой Спасской.