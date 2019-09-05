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В центре Москвы с пятницы перекроют ряд улиц 

BFM.RU + ещё 6 3 часа назад
В центре столицы перекроют ряд улиц
Фото: РИА Новости
Ряд улиц в центре Москвы перекроют с 6 по 9 сентября для проведения фестиваля «Наши в городе», который пройдет 7 и 8 сентября на проспекте Академика Сахарова. Об этом сообщает пресс-служба ЦОДД.
Так, с 6 сентября с 21:00 до 23:00 проезд будет ограничен на улице Маши Порываевой от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской улицы и на проспекте Академика Сахарова от Садовой-Спасской до улицы Маши Порываевой. Отмечается, что будет ограничено движение по крайней правой полосе в каждом направлении.
Кроме того, для проезда транспорта с 23:00 6 сентября до 06:00 9 сентября будет недоступен участок улицы Маши Порываевой от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской улицы, а также на проспекте Академика Сахарова от Садовой-Спасской до улицы Маши Порываевой.
Помимо этого, с 23:00 6 сентября до 06:00 9 сентября будет перекрыто движение на местных проездах от проспекта Академика Сахарова до Орликова переулка и от улицы Маши Порываевой до Орликова переулка.
Для движения транспорта также будут перекрыты улица Архитектора Рочегова и Докучаев переулок от пересечения с проспектом Академика Сахарова до пересечения с улицей Большой Спасской.
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