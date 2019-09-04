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Появилась карта «резиновой» Москвы 

Мослента 6 часов назад
Появилась карта «резиновой» Москвы
Фото: РИА Новости
В сети опубликована карта с городами России, чье население могло бы поместиться в Москве. Автор, дизайнер Александр Трубецкой использовал для работы данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат) за 2016 год.
Александр Трубецкой
По словам Трубецкого, реальность такова, что молодые, образованные люди со всей страны выбирают для жизни и работы Москву, либо уезжают за границу. В связи с этим дизайнер решил наглядно показать, население скольких крупнейших городов помещается в российской столице.
Если пропустить в списке Санкт-Петербург, чье население составляет больше пяти миллионов человек, в Москве уместятся Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж, Волгоград, Краснодар и Саратов. Суммарное число жителей этих городов — 17,121 миллиона. По данным Росстата за 2016 год, население Москвы и ее пригородов составляет 17,323 миллиона человек.
В мае сообщалось, что российские города-миллионники в среднем могут догнать Москву по уровню экономического развития только через сто лет. Речь идет об отставании по валовому городскому продукту — этот показатель отражает ценности, созданные на территории города в течение заданного периода.
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Новости Москвы , Александр Трубецкой , Росстат
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