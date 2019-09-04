Комнаты матери и ребенка заработали на ВДНХ

В левом крыле арки Главного входа и в павильоне «Место встреч» на Выставке достижений народного хозяйства теперь действуют бесплатные комнаты матери и ребенка.

Про открытие стало известно в среду, 4 сентября.

— Вопрос оборудования комнат обсуждался на портале «Активный гражданин». Путем голосования было определено, что здесь появится помещение для переодевания и кормления малышей, зоны отдыха, — говорится на сайте Информационного центра правительства Москвы.

Кроме того, для столичных родителей предусмотрели места для разогрева детского питания и парковки колясок.