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Комнаты матери и ребенка заработали на ВДНХ 

Вечерняя Москва + ещё 2 7 часов назад
Комнаты матери и ребенка заработали на ВДНХ
Фото: vm.ru
В левом крыле арки Главного входа и в павильоне «Место встреч» на Выставке достижений народного хозяйства теперь действуют бесплатные комнаты матери и ребенка.
Про открытие стало известно в среду, 4 сентября.
— Вопрос оборудования комнат обсуждался на портале «Активный гражданин». Путем голосования было определено, что здесь появится помещение для переодевания и кормления малышей, зоны отдыха, — говорится на сайте Информационного центра правительства Москвы.
Кроме того, для столичных родителей предусмотрели места для разогрева детского питания и парковки колясок.
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