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Участок Большого Черкасского переулка у ЦИК перекроют в Москве в связи с выборами 

ТАСС + ещё 6 7 часов назад
Большой Черкасский переулок перекроют 8 и 9 сентября
Фото: РИА Новости
Участок Большого Черкасского переулка в Москве перекроют 8 и 9 сентября в связи с проведением выборов в органы государственной власти и местного самоуправления. Об этом сообщил в среду Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
Участок будет полностью перекрыт с 08:00 8 сентября до 14:00 9 сентября от улицы Ильинка до Малого Черкасского переулка.
В единый день голосования 8 сентября в 85 регионах РФ пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 законодательных собраний, в 16 субъектах РФ в ходе прямых выборов изберут глав регионов, в 22 административных центрах — гордумы, а в трех региональных столицах — глав муниципальных образований. Кроме того, пройдут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).
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Новости Москвы , Госдума , Центризбирком России
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