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В аэропортах Москвы установят «справедливую цену» на такси 

News.ru + ещё 2 6 часов назад
В аэропортах Москвы ограничат цену на такси
Фото: globallookpress.com
Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило установить «справедливую цену» на услуги такси. Если инициатива будет принята, то максимальная стоимость услуги составит 1,3 тысячи рублей.
Таким образом предлагается вести борьбу с произволом таксистов-нелегалов.
Проект «Справедливая цена», конечно, не убережет от «бомбил» на выходе. Но если никто не согласится ехать по предлагаемым ими баснословным тарифам, то им станет просто невыгодно отлавливать туристов у аэропортов, — сказал «Известиям» глава ООП Илья Зотов.
Он также выразил уверенность, что ограни