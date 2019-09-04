В аэропортах Москвы ограничат цену на такси

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило установить «справедливую цену» на услуги такси. Если инициатива будет принята, то максимальная стоимость услуги составит 1,3 тысячи рублей.
Таким образом предлагается вести борьбу с произволом таксистов-нелегалов.
Проект «Справедливая цена», конечно, не убережет от «бомбил» на выходе. Но если никто не согласится ехать по предлагаемым ими баснословным тарифам, то им станет просто невыгодно отлавливать туристов у аэропортов, — сказал «Известиям» глава ООП Илья Зотов.
Он также выразил уверенность, что ограни