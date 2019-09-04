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В Москве 14 сентября пройдут парад и выставка городской техники 

РИА Новости + ещё 5 8 часов назад
В Москве пройдут парад и выставка городской техники
Фото: РИА Новости
Парад городской техники пройдет в Москве на Садовом кольце 14 сентября и завершится выставкой на площади Академика Сахарова, говорится в материалах к заседанию президиума правительства столицы.
"Парад, в котором примут участие более 600 единиц специализированной техники городских служб, пройдет 14 сентября на Садовом кольце. В параде примет участие коммунальная и уборочная техника, автомобили городских ремонтных служб, медицинские автомобили, общественный транспорт, спасательная и пожарная техника, экспонаты на колесах музея "Московский транспорт", — говорится в сообщении.
Отмечается, что москвичи и гости столицы увидят не только современную технику, но и ретромашины, ставшие легендами в своих отраслях.
"Движение парадной колонны начнется в 11.00 с площади Академика Сахарова. После завершения парада на площади Академика Сахарова пройдет выставка под открытым небом, в которой примут участие свыше 200 машин техники городских служб", — отмечается в материалах.
Помимо прохождения парадных колонн по Садовому кольцу, зрителей ждёт действие на воде: в акватории Москвы-реки от Крымского моста до Нескучного сада пожарно-спасательные корабли и команда "АквабайкСПАС" Главного управления МЧС по Москве продемонстрируют работу по ликвидации аварийных ситуаций в экстремальных условиях.
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Новости Москвы , МЧС , Правительство Москвы
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