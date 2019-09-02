Фасады отремонтируют по новой технологии

2 августа завершился первый этап ремонта фасада жилого дома на улице Абрамцевской, периметр которого составляет порядка километра. Ремонт проводится по новой технологии.

В огромном доме 13 подъездов, 528 квартир. Работы по ремонту фасада идут с размахом — на объекте одновременно трудятся 15 бригад.

Новую технологию ремонта фасадов жилых домов начали применять в столице для восстановления защитно-декоративного покрытия стен панельных многоэтажек, облицованных мелкой плиткой. Это чаще всего дома 1960— 1980-х годов постройки, на которые пришелся пик популярности плиточной облицовки панелей.

Жилой дом на Абрамцевской улице был построен в 1985 году. До сегодняшнего дня здесь не проводилось никаких глобальных ремонтно-фасадных работ. Со временем облицовка отслаивалась, разрушалось защитно-декоративное покрытие фасада. В связи с этим внешний защитный слой панелей, их арматурный каркас пришел в ненадлежащее состояние, нарушился тепло— и влагоизоляционный слой стен.

Доступные ранее технологии ремонта не позволяли восстановить облицовочный слой надолго. Специалисты могли лишь поддерживать состояние фасада, например, путем его покраски.

Руководитель проекта подрядной организации Сергей Хохлов объяснил, что за годы эксплуатации дома появляется еще одна, не менее серьезная проблема — соединительные швы между панелями, в связи с сезонными перепадами температуры, начинают разрушаться. Это может приводить к появлению сырости, плесени и грибка на стенах в квартирах.

— Новая технология заключается в том, что мы применяем метод оштукатуривания полимерцементными составами с использованием армирующей сетки и клеевых компонентов, которые обеспечивают максимальную цепкость материалов, — рассказал Сергей Хохлов.

По словам специалиста, технология предполагает предварительную многоэтапную обработку фасада здания.

В обязательном порядке проводится расчистка швов между панелями, после которой их герметизируют. Строители также проводят ремонт геометрии плит: сбивают и устраняют дефекты строения.

Далее на панели крепится специальная штукатурная сетка, диаметром от 5 до 7 миллиметров, поверхность снова обрабатывается геодезной грунтовкой, после чего наносится закрепляющий слой — штукатурка «короед». Финальным этапом являются окрашивание и герметизация поверхности.

— Точное соблюдение всех технологических этапов ремонта позволяет восстановить надежное фасадное покрытие, способное обеспечить надежную защиту дома от проникновения холода и влаги. Кроме этого, модернизированная облицовка значительно продлевает срок эксплуатации жилого дома, — отметил Сергей Хохлов.

Также применение полимерцементных отделочных материалов позволяет улучшить облик здания и разработать для него индивидуальное цветовое решение, с учетом оформления архитектурных объектов района в целом.

Ремонтные работы по восстановлению защитно-декоративного покрытия стен дома, расположенного на Абрамцевской улице, планируют завершить уже в сентябре.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Петр Бирюков , заместитель мэра москвы по вопросам жилищно— коммунального хозяйства и благоустройства: