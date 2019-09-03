В День города ограничат продажу алкоголя

В Москве ограничат продажу алкоголя во время празднования Дня города

Временный запрет на продажу спиртного, а также безалкогольных напитков в стеклянной таре введут в Москве в период празднования Дня города 7 и 8 сентября рядом с местами массовых гуляний для безопасности горожан. Об этом сообщается во вторник на сайте мэра и правительства столицы.

"В дни празднования 872-летия Москвы, 7 и 8 сентября, в городе ограничат продажу алкогольной продукции. Спиртные напитки, а также газировку и соки в стеклянной таре нельзя будет приобрести в магазинах, ресторанах, барах и кафе рядом с местами проведения массовых гуляний. Ограничения будут действовать как в центре столицы — на Тверской и Моховой улицах, проспекте Академика Сахарова, Цветном бульваре, Трубной площади и улице Волхонке, так и в других округах", — говорится в сообщении.

Продажа алкоголя будет ограничена также в местах запуска праздничных фейерверков, которые пройдут на 33 площадках в разных частях города, большинство которых находятся в парках. Кроме того, отмечается, что на праздничные площадки не будут допускать людей в состоянии алкогольного опьянения, а также тех, кто принесет с собой напитки в стеклянной таре, пиротехнические изделия или колюще-режущие предметы.

Уточняется, что введение ограничений на продажу спиртного — традиционная мера в дни государственных и городских праздников. Ежегодно это помогает снизить вероятность травм и разного рода правонарушений в местах массового скопления людей.