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Москвичам построили «юбилейный» храм 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Москвичам построили «юбилейный» храм
Фото: moseparh.ru
Сотый храм из «Программы-200» откроют в Москве до конца сентября. Церковь возвели в рамках проекта по строительству 200 православных храмов в городе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу советника патриарха по вопросам строительства Владимира Ресина.
Храм Новомучеников и Исповедников Церкви русской на Салтыковской улице стал промежуточным итогом «Программы-200». Церковь уже освятили. До 12 сентября 2019 года подрядчик должен провести пусконаладочные работы и сдать индивидуальный тепловой пункт, сообщили в пресс-службе.
На территории храма расположены приходской дом и старая деревянная церковь, которую использовали для богослужений во время строительства новой. Прилегающую территорию благоустроили и озеленили.
Фонд поддержки строительства храмов города Москвы реализует проект «Программа-200» во всех административных округах, кроме Центрального. В результате должно быть построено 200 новых церквей из расчета один храм на 20 тысяч жителей. Руководство проекта поставило перед собой цель — сдавать в год не менее десять храмов и начинать строительство еще десяти. Дополнительно установлены 140 временных деревянных часовен. Строительство осуществляется исключительно за счет пожертвований москвичей.
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