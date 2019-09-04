«Фабрика провокаций» заработала накануне выборов

«Фабрика провокаций» заработала в Москве накануне единого дня голосования

Москве накануне единого дня голосования заработала «фабрика провокаций», где под видом наблюдателей готовят тех, кто должен сорвать день голосования.

Организаторами тренинга стали «Открытая Россия», которая существует на деньги Михаила Ходорковского , и ассоциация «Голос», проходящая процедуру ликвидации после признания иноагентом. Специально подготовленные лекторы рассказали о технике работы наблюдателями на участках, сообщает РЕН ТВ, отмечая, что главное в этой технике совсем не забота о чистоте выборов.

«У нас есть фактически два способа. Это фото— и видеосъемки. То, что мы сняли, выложили в YouTube, Facebook, дает лишнее количество участников на очередном митинге», — объясняют инструкторы.

Также они подробно рассказывают, как быстро поднять панику в соцсетях и сделать информационный вброс поярче. Кроме того, всем участникам тренинга выдают удостоверения СМИ, которые дают больше прав на участках.

Напомним, митинги радикальной оппозиции проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Акции сопровождались массовыми беспорядками — перекрывались Садовое кольцо и Большая Дмитровка, участники акций бросали куски асфальта в полицейских, распыляли газ.