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«Фабрика провокаций» заработала в Москве накануне единого дня голосования 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 11 часов назад
«Фабрика провокаций» заработала накануне выборов
Фото: РИА Новости
В Москве накануне единого дня голосования заработала «фабрика провокаций», где под видом наблюдателей готовят тех, кто должен сорвать день голосования.
Организаторами тренинга стали «Открытая Россия», которая существует на деньги Михаила Ходорковского, и ассоциация «Голос», проходящая процедуру ликвидации после признания иноагентом. Специально подготовленные лекторы рассказали о технике работы наблюдателями на участках, сообщает РЕН ТВ, отмечая, что главное в этой технике совсем не забота о чистоте выборов.
«У нас есть фактически два способа. Это фото— и видеосъемки. То, что мы сняли, выложили в YouTube, Facebook, дает лишнее количество участников на очередном митинге», — объясняют инструкторы.
Также они подробно рассказывают, как быстро поднять панику в соцсетях и сделать информационный вброс поярче. Кроме того, всем участникам тренинга выдают удостоверения СМИ, которые дают больше прав на участках.
Напомним, митинги радикальной оппозиции проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Акции сопровождались массовыми беспорядками — перекрывались Садовое кольцо и Большая Дмитровка, участники акций бросали куски асфальта в полицейских, распыляли газ.
Всего по уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей на митинге 27 июля в Москве арестованы 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок, который стал первым из фигурантов, кто признал вину.
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Новости Москвы , Выборы в Москве , Сергей Фомин , Евгений Коваленко , Михаил Ходорковский , Кирилл Жуков , Егор Жуков , Алексей Миняйло , Иван Подкопаев , РЕН ТВ
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