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На набережной Шитова в Москве появится беговая дорожка 

РИА Недвижимость + ещё 4 11 часов назад
На набережной Шитова появится беговая дорожка
Фото: mos.ru
На востоке Москвы на набережной Шитова и территории вокруг Черкизовского пруда в рамках благоустройства приступили к обустройству беговой дорожки, говорится в пресс-релизе столичного департамента капремонта.
"Маршрут будет проходить вдоль восточного берега Черкизовского пруда, огибать зону гидробиоплато, выходить на западный берег и замыкаться в зоне существующего моста. А в северо-восточной части территории, маршрут будет соединен с беговой дорожкой Детского Черкизовского парка. Длина маршрута на набережной Шитова составит порядка 1,5 километра, а вместе с дорожкой парка — почти 2,5 километра. Таким образом, спортсмены смогут выбрать наиболее понравившийся маршрут", — добавляется в пресс-релизе.
Пробежка по дорожке с прорезиненным покрытием снижает нагрузку на опорно-двигательный аппарат, а шераховатость покрытия обеспечивает лучшее сцепление с подошвой обуви и амортизацию, благодаря чему уменьшается вероятность возникновения травм, поясняется в нем.
На всей территории планируется обновить дорожно-тропиночную сеть с разными типами покрытия. Кроме того, запланировано выполнить работы по дополнительному озеленению территории. Также поменяют и дополнительно установят скамейки и урны. Для прогулок в вечернее время установят новые опоры освещения. Учитывая близкое расположение Детского Черкизовского парка, благоустройство которого подходит к завершению, вся инфраструктура на набережной будет выполнена в общей стилистике с зеленой зоной уже в текущем году.
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