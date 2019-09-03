Ветку метро в Москве остановила сушилка для белья

Оранжевую ветку московского метро остановила сушилка для белья

Названа причина, по которой 3 сентября в Москве было остановлено движение на Калужско-Рижской линии метро. Это падение под поезд металлической сушилки для белья. Движение от станции "Октябрьская" до "Китай-города" было остановлено на 10 минут. Спустя 20 минут движение поездов на оранжевой ветке московского метро вошло в привычный график.

Сотрудники метрополитена оперативно достали упавший на пути перед поездом предмет, сообщает РИА Новости.

Предположительно, что сушилку уронил один из пассажиров при прибытии состава на станцию "Октябрьская". Никто при этом не пострадал.