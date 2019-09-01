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Масштабные учения МЧС России прошли в акватории Москвы-реки 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Масштабные учения МЧС прошли в акватории Москвы-реки
Фото: Вечерняя Москва
В минувшую пятницу, 30 августа, сотрудники 51-й специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по столице провели масштабные учения в акватории Москвы-реки. «Водяная завеса», тушение пожара на береговой линии, выполнение сложных технических задач — все это лишь часть шоу, которое могли увидеть присутствующие. На мероприятии побывал и корреспондент «ВМ».
По инструкции, после поступления сигнала тревоги команда пожарного корабля «Надежда» запускает двигатели и насосы для забора воды.
Затем проверяет все системы для тушения огня. Экипаж опытный и отшвартовывает свой корабль от пирса на Павелецкой набережной буквально за не колько минут.
И судно, грохоча мощными дизелями, берет курс на безымянный остров, расположившийся в излучине Москвы-реки, где по легенде произошел пожар. Попутный ветер, столбы дыма из труб судна, выкрашенного в красно-белые, «противопожарные» цвета, плеск воды и волны, бьющиеся о борт. Именно в таком антураже боевой гигант вот уже более 15 лет бороздит акваторию Москвы-реки.
По словам командира пожарного корабля, капитана внутренней службы Ивана Устинова, «Надежда», или, как ее нежно называет экипаж, «наша Наденька», не раз участвовала в тушении крупных возгораний.
— Такие суда стоят на вооружении во многих городах России, — отмечает Устинов, не отрываясь от управления кораблем. — Преимущество данной модели в том, что у нее водометный двигатель и малая осадка. То есть борт может подходить вплотную как к приспособленным гранитным набережным, так и к тем берегам, которые не оборудованы технически.
Пока корреспондент «ВМ» изучал анатомию корабля, тот проплывал под мостом, по которому мчатся поезда.
— Вот и он, — Устинов указывает на пункт назначения «Надежды» — зеленый остров, будто вынырнувший из глубин водоема.
По мере приближения к намеченной точке маршрута все заметнее становятся клубы дыма. Командир отдает приказ, и экипаж начинает готовиться к швартовке корабля.
Без лишних призывов и подсказок матросы приступают к выполнению задачи. И тут начинается самое интересное: «Надежда» выдвигается на середину акватории, поворачивает пушки в сторону источника воспламенения, и струи воды возносятся в небо. Зрелище завораживающее! Еще мгновение — и пламя гаснет под этим мощным фонтаном. Своими грамотными слаженными действиями экипаж судна в очередной раз доказал, что «Надежда» способна потушить пожар и пеной, а техническое оснащение корабля позволяет ему справляться с задачей любой сложности.
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Новости Москвы , Иван Устинов , МЧС
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