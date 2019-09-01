Столичный зоопарк перешел на осенний режим работы

В связи с сокращением светового дня Московский зоопарк перешел на осенний режим работы. Теперь он будет открыт с 07:30 до 21:00. Об этом сообщили в столичном зоосаде.

Подобные изменения связаны с началом подготовки животных к предстоящим холодам.

— Осень — особый период в жизни обитателей зоопарка. В природе для многих видов она является переходной порой, когда животным важно успеть сделать запасы и найти подходящее укрытие. К осени также должны полностью окрепнуть рожденные весной и летом детеныши, — сообщила гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

Она отметила, что первыми приближение холодов заметили сурки. Сейчас эти животные усиленно отъедаются, заснуть они должны уже в сентябре. Их примеру последуют гималайские и бурые медведи. Также центр реабилитации и зимней передержки рукокрылых начал принимать первых «постояльцев» — рыжих вечерниц, двухцветных кожан и других летучих мышей.

С наступлением осени многие обитатели зоопарка переедут в зимние вольеры. Среди них бегемоты, кафрские рогатые вороны, красные и розовые фламинго. Пингвины разных видов поменяются вольерами — пингвины Гумбольдта переедут из наружного вольера во внутренний, а их место займут папуанские пингвины, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.