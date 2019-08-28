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В Москве старые указатели метро выставят на аукцион 

Российская Газета 1 час назад
Старые указатели метро выставят на аукцион
Фото: РИА Новости
Старые указатели столичной подземки распродадут на аукционе, который назначен на 30 августа. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.
На продажу выставят 34 световых указателя. Стартовая цена — 7,5 тысяч рублей. Лайтбоксы уйдут в руки тем, кто предложит больше денег.
Аукцион пройдет 30 августа с 10:00 до 16:00 в Центре профориентации метро, который работает на станции "Выставочная". К участию допустят 100 человек, успевших зарегистрироваться на сайте.
Впервые старые указатели метро выставили на продажу в конце прошлого года. Тогда пассажиры-коллекционеры потратили на них более двух миллионов рублей.
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