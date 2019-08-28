В Москве старые указатели метро выставят на аукцион

Старые указатели столичной подземки распродадут на аукционе, который назначен на 30 августа. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.

На продажу выставят 34 световых указателя. Стартовая цена — 7,5 тысяч рублей. Лайтбоксы уйдут в руки тем, кто предложит больше денег.

Аукцион пройдет 30 августа с 10:00 до 16:00 в Центре профориентации метро, который работает на станции "Выставочная". К участию допустят 100 человек, успевших зарегистрироваться на сайте

Впервые старые указатели метро выставили на продажу в конце прошлого года. Тогда пассажиры-коллекционеры потратили на них более двух миллионов рублей.