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Москвич четыре часа смотрел на Москву-реку и пожалел 

Мослента 1 час назад
Фото: страница Павла Пряникова на Facebook
Житель Москвы Павел Пряников рассказал в Facebook, как в течение четырех часов наблюдал из башни «Око» за судоходством на главной реке столицы. По его словам, за это время по Москве-реке прошло всего три судна — баржа и два прогулочных кораблика.
«Безжизненная река в плане транспорта», — отметил Пряников.
Он также вспомнил, как в детстве проводил время на кораблях, капитаном которых был его отец. «И, в частности, помню, насколько тогда, в 1980-е была оживленной Москва-река — суда шли одно за другим. Возили все — от стройматериалов, до нефтепродуктов, леса, зерна, арбузов и помидор», — добавил москвич.
По его мнению, ныне речной транспорт в России пришел в упадок. «Если даже в богатейшей Москве не видно кораблей на реке, то что уж говорить о другой России. Очень жаль», — подытожил Пряников.
На ближайшие три года, как сообщалось в ноябре 2018-го, власти Москвы заложили более четырех миллиардов рублей на организацию речных пассажирских перевозок. Для этого будут закуплены 10 речных судов вместимостью до 100 человек. Согласно планам мэрии, первый маршрут будет запущен в 2020 году и пройдет от Киевского вокзала до Нижних Мневников.
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Новости Москвы , Павел Пряников , Правительство Москвы , Москва
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