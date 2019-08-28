Москвич четыре часа смотрел на Москву-реку и пожалел

Житель Москвы Павел Пряников рассказал в Facebook, как в течение четырех часов наблюдал из башни «Око» за судоходством на главной реке столицы. По его словам, за это время по Москве-реке прошло всего три судна — баржа и два прогулочных кораблика.

«Безжизненная река в плане транспорта», — отметил Пряников.

Он также вспомнил, как в детстве проводил время на кораблях, капитаном которых был его отец. «И, в частности, помню, насколько тогда, в 1980-е была оживленной Москва-река — суда шли одно за другим. Возили все — от стройматериалов, до нефтепродуктов, леса, зерна, арбузов и помидор», — добавил москвич.

По его мнению, ныне речной транспорт в России пришел в упадок. «Если даже в богатейшей Москве не видно кораблей на реке, то что уж говорить о другой России. Очень жаль», — подытожил Пряников.