Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собянин открыл детский технопарк в МИРЭА 

РИА Недвижимость + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин в среду открыл детский технопарк в Российском технологическом университете МИРЭА на проспекте Вернадского, который стал 16-м подобным технопарком в столице.
По его словам, с созданием системы детских технопарков в Москве выстроилась новая модель образования от школы до предпрофессионального образования, поступления в вуз и работы с компаниями-работодателями.
"На этой площадке созданы все условия для реализации самых интересных технологических проектов, которые разрабатываются вместе со специалистами и дают представление о будущей профессии. Всего в Москве созданы уже 16 таких технопарков, в которых занимается около 100 тысяч ребятишек", — рассказал Собянин.
Таким образом, отметил он, выстроен новый технологический уровень подготовки московских школьников и для поступления в вуз, выбора будущей профессии, и для будущей жизни.
Детский технопарк в Российском технологическом университете МИРЭА был создан при поддержке правительства Москвы, на эти цели из городского бюджета был выделен грант в размере 84,5 миллиона рублей. Площадь технопарка составляет 1,8 тысячи квадратных метров. Он рассчитан на посещение более 5 тысяч человек в год, на его площадке могут единовременно заниматься 60 слушателей.
Образовательные программы технопарка предназначены для школьников старших классов, обучение будет бесплатным.
В разработке программ принимали участие индустриальные партнеры детского технопарка ПАО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" имени Расплетина", АО "Концерн Моринформсистема-АГАТ", ООО "Самсунг Электроникс Рус компани", ФГУП "НПО Техномаш", АО "НПП "Исток" им. А. И. Шокина", АО "НПП "Пульсар".
Детский технопарк МИРЭА предлагает обучение по направлениям: IT-технологии, радиоэлектроника и биомедицинские и химические технологии. По итогам обучения в технопарке школьники могут подготовить и защитить индивидуальный или командный проект. В случае успеха они получат до 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в МИРЭА.
Помимо детского технопарка, открытого в РТУ МИРЭА, в Москве действуют ещё 15 детских технопарков. Обучение осуществляется по 29 направлениям, работают 72 учебно-практические лаборатории.
В текущем году в Москве планируется создать ещё три детских технопарка: при РХТУ имени Менделеева (на 1-й Миусской улице), при МГТУ имени Баумана (на Нарвской улице) и при РГСУ (на улице Вильгельма Пика).
РИА Недвижимость: последние новости
Власти Москвы утвердили тарифы проезда на МЦД Более 2,8 тысячи праздничных конструкций украсят Москву ко Дню города "Босоногая тропа" появилась в парке Лосиный остров в Москве
Комментарии
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль отреагировал на изнасилование волейболистки198
Казаки решили наказать избитого ими россиянина19
Опубликована предсмертная переписка убитой депутатом жены9
США сделали заявление об изоляции России12
Лукашенко пожаловался на отношения с Турцией2
Видео
00:36
Новое видео Пугачевой вызвало недоумение
Шоу-бизнес
00:43
Украинских журналистов избили в прямом эфире
Украина В мире
00:54
На Филиппинах произошел пожар на пароме
В мире Азия
00:48
Опубликована предсмертная переписка убитой депутатом жены
Происшествия
04:59
Пять новых островов появились в России
Наука Наука и техника
01:56
Трагедия в Новосибирске: число жертв возросло
Происшествия
00:41
Шуфутинский напомнил всем про третье сентября
Общество
00:50
Кремль отреагировал на изнасилование волейболистки
Происшествия
00:50
«Третий стоял и смотрел»: в Анапе изнасиловали волейболистку
Происшествия Криминал
01:20
Макрон заявил об ошибке Запада в отношении России
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение