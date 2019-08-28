Собянин открыл детский технопарк в МИРЭА

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду открыл детский технопарк в Российском технологическом университете МИРЭА на проспекте Вернадского, который стал 16-м подобным технопарком в столице.

По его словам, с созданием системы детских технопарков в Москве выстроилась новая модель образования от школы до предпрофессионального образования, поступления в вуз и работы с компаниями-работодателями.

"На этой площадке созданы все условия для реализации самых интересных технологических проектов, которые разрабатываются вместе со специалистами и дают представление о будущей профессии. Всего в Москве созданы уже 16 таких технопарков, в которых занимается около 100 тысяч ребятишек", — рассказал Собянин.

Таким образом, отметил он, выстроен новый технологический уровень подготовки московских школьников и для поступления в вуз, выбора будущей профессии, и для будущей жизни.

Детский технопарк в Российском технологическом университете МИРЭА был создан при поддержке правительства Москвы, на эти цели из городского бюджета был выделен грант в размере 84,5 миллиона рублей. Площадь технопарка составляет 1,8 тысячи квадратных метров. Он рассчитан на посещение более 5 тысяч человек в год, на его площадке могут единовременно заниматься 60 слушателей.

Образовательные программы технопарка предназначены для школьников старших классов, обучение будет бесплатным.

В разработке программ принимали участие индустриальные партнеры детского технопарка ПАО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" имени Расплетина", АО "Концерн Моринформсистема-АГАТ", ООО "Самсунг Электроникс Рус компани", ФГУП "НПО Техномаш", АО "НПП "Исток" им. А. И. Шокина", АО "НПП "Пульсар".

Детский технопарк МИРЭА предлагает обучение по направлениям: IT-технологии, радиоэлектроника и биомедицинские и химические технологии. По итогам обучения в технопарке школьники могут подготовить и защитить индивидуальный или командный проект. В случае успеха они получат до 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в МИРЭА.

Помимо детского технопарка, открытого в РТУ МИРЭА, в Москве действуют ещё 15 детских технопарков. Обучение осуществляется по 29 направлениям, работают 72 учебно-практические лаборатории.

В текущем году в Москве планируется создать ещё три детских технопарка: при РХТУ имени Менделеева (на 1-й Миусской улице), при МГТУ имени Баумана (на Нарвской улице) и при РГСУ (на улице Вильгельма Пика).