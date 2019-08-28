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Москвич спас выбежавшего на шоссе котенка 

Мослента + ещё 1 1 час назад
Московский автомобилист спас котенка, выбежавшего на оживленную дорогу. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте «Дикая Москва».
Инцидент произошел на Боровском шоссе. На кадрах, снятых видеорегистратором, видно, как водитель автомобиля останавливается, заметив котенка. Мужчина выходит из машины, жестом просит других автомобилистов остановиться и прогоняет животное с шоссе.
Ранее в июне сообщалось, что пожарные спасли кота из горящей квартиры на востоке Москвы. Они надели на животное кислородную маску и начали проводить сердечно-легочную реанимацию. После того как кот пришел в сознание, его вынесли на улицу и продолжили оказывать помощь, смачивая водой.
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