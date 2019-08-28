Москвич спас выбежавшего на шоссе котенка

Московский автомобилист спас котенка, выбежавшего на оживленную дорогу. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте «Дикая Москва».

Инцидент произошел на Боровском шоссе. На кадрах, снятых видеорегистратором, видно, как водитель автомобиля останавливается, заметив котенка. Мужчина выходит из машины, жестом просит других автомобилистов остановиться и прогоняет животное с шоссе.

Ранее в июне сообщалось, что пожарные спасли кота из горящей квартиры на востоке Москвы. Они надели на животное кислородную маску и начали проводить сердечно-легочную реанимацию. После того как кот пришел в сознание, его вынесли на улицу и продолжили оказывать помощь, смачивая водой.