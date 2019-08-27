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Новый сквер открыли в районе Митино в рамках программы «Мой район» 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
На пересечении ул. Дубравная и Пятницкого шоссе в рамках программы «Мой район» открылся новый сквер. Об этом Агентству городских новостей сообщили в пресс-службе префектуры СЗАО.
«Возле дома №27 корп. 1 по Пятницкому шоссе старые дорожки и народные тропы замостили плиткой, на прилегающей территории уложили новый асфальт. Установили фонари, скамейки и урны, посадили деревья, кустарники и газон. Центром парка стала площадка для отдыха с большой клумбой и электрическими часами в ретро-стиле», — сказал представитель пресс-службы.
Он добавил, что по просьбам жителей в сквере сделали детскую площадку.
«На безопасном резиновом покрытии поставили качели, карусель, две качалки на пружинках и детский спортивный комплекс», — добавили в пресс-службе.
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