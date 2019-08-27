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«Босоногая тропа» появилась в парке Лосиный остров в Москве 

РИА Недвижимость 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Специальная тропа, ко которой следует ходить босиком, протяжённостью 2,6 километра открыта для посетителей нацпарка Лосиный остров, тропа готова на 80%, сообщил РИА Новости директор нацпарка Рустам Якубов.
"Босоногая тропа — это большой инфраструктурный объект. Это​ пешеходная дорожка, состоящая из блоков с разным покрытием из природного материала, это детские площадки, лабиринт, другие функциональные зоны. Сейчас тропа готова на 80%, по ней уже можно пройтись, но открытие состоится, скорее всего, в весенне-летний сезон 2020 года. Ожидаем, что в Лосином острове с ее помощью существенно вырастет поток посетителей, которых привлекает экологический туризм и отдых на природе", — сказал Якубов.
Тропа находится на территории дендрария Лосиного острова. Посетители тропы могут пройтись босыми ногами по опилкам, гальке, песку, воде и другим поверхностям.
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Новости Москвы , РИА Новости , Москва
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