«Босоногая тропа» появилась в парке Лосиный остров в Москве

Специальная тропа, ко которой следует ходить босиком, протяжённостью 2,6 километра открыта для посетителей нацпарка Лосиный остров, тропа готова на 80%, сообщил РИА Новости директор нацпарка Рустам Якубов.

"Босоногая тропа — это большой инфраструктурный объект. Это​ пешеходная дорожка, состоящая из блоков с разным покрытием из природного материала, это детские площадки, лабиринт, другие функциональные зоны. Сейчас тропа готова на 80%, по ней уже можно пройтись, но открытие состоится, скорее всего, в весенне-летний сезон 2020 года. Ожидаем, что в Лосином острове с ее помощью существенно вырастет поток посетителей, которых привлекает экологический туризм и отдых на природе", — сказал Якубов.

Тропа находится на территории дендрария Лосиного острова. Посетители тропы могут пройтись босыми ногами по опилкам, гальке, песку, воде и другим поверхностям.