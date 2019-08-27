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Завершился ремонт дорожного полотна на ул. Новый Арбат 

Агентство «Москва» + ещё 3 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Завершились ремонтные работы на ул. Новый Арбат, сообщает пресс-служба ГБУ «Автомобильные дороги». «В рамках программы текущего ремонта объектов улично-дорожной сети города Москвы специалисты ГБУ „Автомобильные дороги“ выполнили комплекс дорожно-ремонтных работ по фрезерованию и укладке двух слоев асфальтобетонного покрытия на проезжей части, ремонту смотровых колодцев и дождеприемников. Всего на данном объекте отремонтировано 43 тыс. 684 кв. м дорожного полотна», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что в работах по укладке асфальтобетонного покрытия было задействовано около 130 единиц дорожно-ремонтной техники и самосвалов.
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