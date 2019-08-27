В «Царицыно» пройдет фестиваль исторических садов

С 29 августа по 8 сентября посетители смогут увидеть 25 садов разных эпох в миниатюре

С 29 августа по 8 сентября посетители смогут увидеть 25 садов разных эпох в миниатюре. Об этом сообщает пресс-служба мэра Москвы.

Темой фестиваля в этом году стали «Сады, вдохновленные историей». Участники конкурса — известные ландшафтные архитекторы и дизайнеры — на небольших участках земли создадут свои проекты, которые отобразят стили и идеи разных исторических эпох, от Древнего Рима и средневековой Франции до эпохи модерна и экспериментов нашего века.