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В «Царицыно» пройдет фестиваль исторических садов 

Вести Подмосковья + ещё 6 2 часа назад
Фото: официальный сайт мэра Москвы
С 29 августа по 8 сентября посетители смогут увидеть 25 садов разных эпох в миниатюре
С 29 августа по 8 сентября посетители смогут увидеть 25 садов разных эпох в миниатюре. Об этом сообщает пресс-служба мэра Москвы.
Темой фестиваля в этом году стали «Сады, вдохновленные историей». Участники конкурса — известные ландшафтные архитекторы и дизайнеры — на небольших участках земли создадут свои проекты, которые отобразят стили и идеи разных исторических эпох, от Древнего Рима и средневековой Франции до эпохи модерна и экспериментов нашего века.
Всего на фестивале будут представлены 20 конкурсных работ. Оценивать проекты будут жюри, в которое войдут парижский ландшафтный архитектор Лора Коньям, директор музея-заповедника «Царское Село» Ольга Таратынова, хранитель садов Русского музея Ольга Черданцева и другие. Награждение победителей пройдет 31 августа.
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