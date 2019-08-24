Олимпиада мегаполисов откроется в Москве 1 сентября

В рамках Московского международного форума «Город образования» состоится открытие IV Международной олимпиады мегаполисов.

С 1 сентября в данных соревнованиях будут участвовать ученики 40 крупнейших городов мира.

На официальном портале мэра Москвы сообщили, что ребята покажут в российской столице знания по таким предметам, как математика, физика, химия и информатика.

Представителями мегаполисов станут школьники от 14 до 18 лет. Каждая команда состоит не более чем из восьми человек.

Соревнования по информатике организуют в штаб-квартире компании «Яндекс» , химики выполнят задания в школе № 1253, физиков ожидают в школе № 2030, а математики будут состязаться в школе № 1241.

Торжественная церемония закрытия олимпиады пройдет 6 сентября, тогда и станут известны победители.