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Олимпиада мегаполисов откроется в Москве 1 сентября 

Вечерняя Москва 22 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
В рамках Московского международного форума «Город образования» состоится открытие IV Международной олимпиады мегаполисов.
С 1 сентября в данных соревнованиях будут участвовать ученики 40 крупнейших городов мира.
На официальном портале мэра Москвы сообщили, что ребята покажут в российской столице знания по таким предметам, как математика, физика, химия и информатика.
Представителями мегаполисов станут школьники от 14 до 18 лет. Каждая команда состоит не более чем из восьми человек.
Соревнования по информатике организуют в штаб-квартире компании «Яндекс», химики выполнят задания в школе № 1253, физиков ожидают в школе № 2030, а математики будут состязаться в школе № 1241.
Торжественная церемония закрытия олимпиады пройдет 6 сентября, тогда и станут известны победители.
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