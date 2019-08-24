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Число участников митинга-концерта на проспекте Академика Сахарова достигло 100 тыс. 

Агентство «Москва» 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Число участников митинга-концерта в честь 350-летия российского флага на проспекте Академика Сахарова достигло 100 тыс. Как сообщают организаторы мероприятия, таковы результаты подсчета численности на рамках металлодетекторов.
Ранее на официальный сайт мэра Москвы сообщал, что праздничные мероприятия в честь 350-летия Государственного флага России на проспекте Академика Сахарова к 14:00 посетили более 70 тыс. человек.
В митинге-концерте принимают участие звезды российской эстрады, гостями мероприятия стали также известные спортсмены, Герои России и Советского Союза, испытатели, ученые, общественные деятели.
Инициаторами митинга-концерта стали московская региональная организация общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» и Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Москвы и Московской области.
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