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В Москве прошел флешмоб «Флаг-рекордсмен» в честь дня российского триколора 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Флешмоб "Флаг-рекордсмен" в честь дня российского триколора проходит в Москве на проспекте Академика Сахарова в субботу, передаёт корреспондент РИА Новости.
Участники акции развернули на проспекте Сахарова полотно, состоящее из 2 тысяч флагов российских городов, а также общественных организаций. На получившемся полотне читается слово "Россия", сложенное из цветов триколора.
После этого был развернут флаг России из бело-сине-красных полотен.
По сообщению организаторов, участие во флешмобе примут более 1 тысячи человек.
Инициатива проведения флешмоба принадлежит волонтерам Москвы, "Молодой гвардии Единой России" и другим молодежным общественным организациям.
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