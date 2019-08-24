В Москве прошел флешмоб «Флаг-рекордсмен» в честь дня российского триколора

Флешмоб "Флаг-рекордсмен" в честь дня российского триколора проходит в Москве на проспекте Академика Сахарова в субботу, передаёт корреспондент РИА Новости.

Участники акции развернули на проспекте Сахарова полотно, состоящее из 2 тысяч флагов российских городов, а также общественных организаций. На получившемся полотне читается слово "Россия", сложенное из цветов триколора.

После этого был развернут флаг России из бело-сине-красных полотен.

По сообщению организаторов, участие во флешмобе примут более 1 тысячи человек.

Инициатива проведения флешмоба принадлежит волонтерам Москвы, "Молодой гвардии Единой России" и другим молодежным общественным организациям.