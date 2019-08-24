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Соревнования беспилотников пройдут в Парке Горького в Москве 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Соревнования между профессиональными дрон-рейсерами пройдут 24-25 августа на международном фестивале Rostec drone festival в Парке Горького в Москве, сообщается на сайте парка.
"В Москву приедут 32 профессиональных пилота, в том числе представители зарубежных стран: Испания, Германия, Латвия, Белоруссия, Польша, Израиль, Швеция, Корея, Франция. В субботу спортсменов ждет квалификация, а в воскресенье, 25 августа, состоятся гонки плей-офф и финал. Дрон-рейсерам придется преодолеть двухуровневую трассу с подвесными конструкциями и тоннелем для зрителей, по которому сможет пройти каждый желающий, чтобы увидеть гонку", — говорится в сообщении.
Также посетители мероприятия смогут попробовать себя в качестве пилотов на компьютерном симуляторе и научиться управлять дроном. Для детей будут организованы мастер-классы и научное шоу.
На фестивале подготовлена музыкальная программа: 24 августа выступят DJ Claphead и чемпион России по битбоксу Leks, 25 августа на сцену выйдет хип-хоп-исполнитель Santee, Ars-n, Джей Мар и Pabl. A.
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