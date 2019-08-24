Москвичей пригласили на концерт Gramophonics 24 августа

Фото: кадр из фильма "Д’Артаньян и три мушкетера" Подробнее: https://www.m24.ru/news/dosug/24082019/87489?utm_source=CopyBuf

В музее-заповеднике "Царицыно" в рамках акции "Ночь кино" пройдет концерт ансамбля Gramophonics, состоящего из актеров "Гоголь-центра". Посетители услышат песни из многосерийного телефильма "Д’Артаньян и три мушкетера", говорится на портале мэра и правительства Москвы

Вечер, посвященный фильму, станет центральным событием "Ночи кино". В этом году картине исполняется 40 лет.

Также москвичей и гостей города ждет премьера иммерсивного спектакля "Мушкетеры. Монтаж", а закончится мероприятие совместным просмотром первой серии "Д’Артаньяна и трех мушкетеров".