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Москвичей пригласили на концерт Gramophonics 24 августа 

Москва24 2 часа назад
Фото: кадр из фильма "Д’Артаньян и три мушкетера" Подробнее: https://www.m24.ru/news/dosug/24082019/87489?utm_source=CopyBuf
В музее-заповеднике "Царицыно" в рамках акции "Ночь кино" пройдет концерт ансамбля Gramophonics, состоящего из актеров "Гоголь-центра". Посетители услышат песни из многосерийного телефильма "Д’Артаньян и три мушкетера", говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Вечер, посвященный фильму, станет центральным событием "Ночи кино". В этом году картине исполняется 40 лет.
Также москвичей и гостей города ждет премьера иммерсивного спектакля "Мушкетеры. Монтаж", а закончится мероприятие совместным просмотром первой серии "Д’Артаньяна и трех мушкетеров".
В этом году в акции "Ночь кино" (с 24 на 25 августа) будет участвовать рекордное число площадок по всей России — 3,5 тысячи. В столице 24 августа "Ночь кино" откроет дебютная картина Александра Золотухина "Мальчик русский", мировая премьера которой состоялась на 69-м Берлинском кинофестивале. А главным событием станет вечер, посвященный советскому многосерийному фильму "Д’Артаньян и три мушкетера", в музее-заповеднике "Царицыно".
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Новости Москвы , Александр Золотухин , Правительство Москвы
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